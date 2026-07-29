Кейко Фузимори стала президентом Перу

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Церемония инаугурации Кейко Фухимори на посту президента Перу прошла в парламенте в Лиме, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

В ходе торжественной речи Фухимори пообещала, что даст дополнительные полномочия военным для борьбы против оргпреступности, реформирует пенитенциарную систему и повысит минимальный размер зарплат в стране.

Кейко Фухимори - политик правого толка. Ранее в этом году она добилась избрания президентом на пятилетний срок. Она дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори.