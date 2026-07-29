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Корвет ВМФ РФ и фрегат ВМС Индонезии вышли в Японское море на учение

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Корвет "Совершенный" ВМФ России и фрегат "Густи Нгурах Рай" ВМС Республики Индонезия вышли из Владивостока в Японское море для проведения морского этапа российско-индонезийского военно-морского учения "Орруда-2026", сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота в среду.

"В морских полигонах Японского моря корабли отработают совместное маневрирование, артиллерийские стрельбы по разным целям, проведут досмотр и освобождение условно захваченного судна. Палубные вертолеты двух стран выполнят посадки на палубы кораблей совместного отряда", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, торжественная церемония открытия российско-индонезийских военно-морских манёвров "Орруда-2026" состоялась во Владивостоке в субботу.

Учения открыли командующий ТОФ Военно-морского флота России Виктор Лиина и главнокомандующий ВМС Индонезии Мухаммад Али.

Это вторые военно-морские учения кораблей России и Индонезии "Орруда". Первые прошли в Яванском море в ноябре 2024 года. Тогда от российской стороны в учении были задействованы корветы ТОФ "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга". От индонезийской - фрегат "Густи Нгурах Рай" и корвет "Франц Каисиепо".

ВМФ РФ Владивосток Индонезия
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