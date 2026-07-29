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Иран наращивает производство ключевых видов вооружений

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Иранская оборонная промышленность расширяет производство важнейших видов вооружений и уделяет приоритетное внимание ракетным системам и средствам морского базирования, заявил во вторник исполняющий обязанности министра обороны исламской республики бригадный генерал Маджид Эбнолреза, передает агентство Tasnim.

По его словам, в настоящее время линии по производству вооружений на оборонных предприятиях работают "активнее, чем когда-либо".

Он также заявил, что американские удары по стратегическим оборонным объектам не смогли остановить иранское производство оружия.

Ранее Пентагон неоднократно заявлял, что оборонно-промышленная база Ирана в значительной степени разрушена, а ее потенциал по производству баллистических ракет фактически уничтожен.

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