Взрыв произошел в штаб-квартире иракских военизированных формирований

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сильный взрыв произошел в штаб-квартире "Народных мобилизационных сил" в южной иракской провинции Басра, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в местной службе безопасности.

Источник не предоставил подробной информации о причинах взрыва и о наличии жертв.

"Народные мобилизационные силы", также известные как "Хашд аль-Шааби", представляют собой объединение вооруженных группировок, многие из которых связаны с Ираном.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия нанесли удары по поддерживаемым Ираном военизированным группировкам в Ираке.

"Силы Центрального командования и вооруженные силы Саудовской Аравии нанесли точечные удары по поддерживаемым Ираном террористам, которые Корпус стражей исламской революции (КСИР) направил для нападения на американские войска и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Саудовской Аравии подтвердило, что ее вооруженные силы в координации с силами CENTCOM нанесли целенаправленные удары по целям поддерживаемых Ираном вооруженных группировок в Ираке после атак беспилотников на саудовские нефтеперерабатывающие объекты.