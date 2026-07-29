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Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 произошел в акватории Соломонова моря в 151 км восточнее побережья острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду, сообщает в среду Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 23:28 мск (02:28 по местному времени в среду) во вторник землетрясения находился в 225 км северо-западнее города Лаэ на острове Новая Гвинея.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценил магнитуду землетрясения в 5,4. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Папуа - Новая Гвинея
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