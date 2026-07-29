Kia инвестирует $649 млн в производство электромобилей в Мексике

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейская Kia инвестирует $649 млн в Мексику, заявил управляющий директор мексиканского подразделения компании Орасио Чавес в ходе пресс-конференции с президентом страны Клаудией Шейнбаум.

По словам топ-менеджера, Kia модернизирует производственную линию на заводе в штате Нуэво-Леон и будет выпускать на нем полностью электрические автомобили.

С 4 августа там будут производиться электрокроссоверы EV3, которые сейчас выпускаются в Южной Корее, приводит Reuters слова министра экономики Мексики Марсело Эбрарда.

Значительная часть продукции будет предназначена для внутреннего рынка, пояснила Шейнбаум.