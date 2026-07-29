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США ввели санкции против перевозящих нефть из Ирана компаний и судов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американские власти вводят ограничение в отношении десяти компаний, а также восьми судов, которые, по версии Вашингтона, причастны к нелегальной перевозке энергоресурсов Ирана через Ормузский пролив, сообщило в среду Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В санкционные списки внесены компании из Ирана, Китая, а также с Маршалловых островов. Кроме того, перечислены восемь судов, которые следовали под флагами Ирана и Панамы.

Кроме того, Минфин вводит санкции против двух компаний - Persian Gulf Marine Insurance Company (PGMIC) и HormuzSafe Marine Services Authority, играющих, по данным США, ключевую роль в получении денег с судов за право прохода Ормузского пролива в интересах Корпуса стражей Исламской революции. В пресс-релизе отмечается, что введенная иранскими властями схема вынуждает коммерческие суда приобретать обязательную морскую страховку для прохода через пролив.

США Иран Ормузский пролив
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