В Ираке в результате ударов США и Саудовской Аравии погибли 5 иранских военных советников

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Ираке в результате ударов США и Саудовской Аравии по объектам ополчения "Сил народной мобилизации" погибли не менее пяти иранских военных советников, сообщил The National со ссылкой на представителя служб безопасности Ирака.

По его словам, погибшие иранские военные служили вместе с "Силами народной мобилизации".

Ранее в Багдаде прошла траурная процессия в память о погибших бойцах "Сил народной мобилизации"; пять гробов были покрыты флагами Ирана.

Всего, по информации ополчения, при налетах погибли не менее 20 бойцов, еще несколько человек получили ранения.

29 июля Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении беспилотников, запущенных с территории Ирака, целью которых были нефтяные объекты в Восточной провинции королевства. После этого Вооруженные силы Саудовской Аравии в координации с Центральным командованием ВС США нанесли целенаправленные удары по целям поддерживаемых Ираном вооруженных группировок в Ираке. Президент США Дональд Трамп утверждал, что операция координировалась с Багдадом; иракские власти осудили ее.