"Катаиб Хезболла" дала правительству Ирака срок до 6 августа для защиты суверенитета

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Шиитская военизированная группировка "Катаиб Хезболла" после ударов США и Саудовской Аравии по иракской территории призвала правительство Ирака до 6 августа принять меры для защиты суверенитета страны, сообщает "Аль-Джазира".

В заявлении группировки отмечается, что ответ на недавние удары США и Саудовской Аравии по стране неизбежен, и что ответный удар может быть направлен против американских объектов в Саудовской Аравии.

Минобороны Саудовской Аравии 29 июля сообщило о перехвате и уничтожении беспилотников, запущенных с территории Ирака, целью которых были нефтяные объекты в Восточной провинции королевства. После этого вооруженные силы Саудовской Аравии в координации с Центральным командованием ВС США нанесли целенаправленные удары по целям поддерживаемых Ираном вооруженных группировок в Ираке. Президент США Дональд Трамп утверждал, что операция координировалась с Багдадом; иракские власти осудили ее.