При взрыве в египетском порту Думьят пострадали два судна

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В результате взрыва и пожара в порту Думьят в Египте повреждения получили два судна, сообщает The National со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

По сведениям издания, пострадали танкер-накопитель, а также плавучая регазификационная установка.

Кроме того была нарушена работа одного из главных терминалов Египта по импорту газа. Оба суда отвели от берега, пока чиновники оценивают ситуацию.

Ранее телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на британскую компанию Inchcape Shipping Services (ISS) сообщал, что в порту Думьят произошел взрыв на СПГ-терминале во время разгрузки судов. Впоследствии телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на источники в региональных службах безопасности опроверг появлявшиеся сообщения, что суда атаковал дрон.

В министерстве нефти и минеральных ресурсов Египта заявили, что вспыхнувший пожар локализован. Информации о пострадавших не поступала. Министр нефти Египта Карим Бадави в среду вечером проводит инспекцию на месте событий.