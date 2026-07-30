Туск предположил, что польское воздушное пространство нарушила российская ракета

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, воздушное пространство страны утром 30 июля нарушила российская баллистическая ракета Х-101, заявил в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск.

"В настоящее время все указывает на то, что мы имеем дело с российской баллистической ракетой Х-101, но мы не опережаем результатов детального расследования", - сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.

"Мы были готовы сбить эту ракету, если бы она продолжила свой полет", - добавил глава польского правительства.

Он отметил, что "нет никакой информации о жертвах или ущербе".

"Прямой угрозы не было, поскольку ракета упала на незастроенной территории", - уточнил Туск.

Ранее Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что неизвестный объект нарушил восточную границу страны в ночь на четверг, после чего исчез с радаров. Сообщалось, что объект упал в неосвоенной местности недалеко от города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве (регион на границе с Украиной и Белоруссией - ИФ). На месте происшествия ведется расследование.