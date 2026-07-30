Поиск

Туск предположил, что польское воздушное пространство нарушила российская ракета

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, воздушное пространство страны утром 30 июля нарушила российская баллистическая ракета Х-101, заявил в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск.

"В настоящее время все указывает на то, что мы имеем дело с российской баллистической ракетой Х-101, но мы не опережаем результатов детального расследования", - сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.

"Мы были готовы сбить эту ракету, если бы она продолжила свой полет", - добавил глава польского правительства.

Он отметил, что "нет никакой информации о жертвах или ущербе".

"Прямой угрозы не было, поскольку ракета упала на незастроенной территории", - уточнил Туск.

Ранее Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что неизвестный объект нарушил восточную границу страны в ночь на четверг, после чего исчез с радаров. Сообщалось, что объект упал в неосвоенной местности недалеко от города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве (регион на границе с Украиной и Белоруссией - ИФ). На месте происшествия ведется расследование.

Польша Дональд Туск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

 Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

 В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

Сильные ливни в Китае привели к эвакуации более 46 тыс. человек

 Сильные ливни в Китае привели к эвакуации более 46 тыс. человек

КТК в четверг остановил отгрузки нефти на морском терминале из-за атаки БПЛА на танкер

Что случилось этой ночью: четверг, 30 июля

Илон Маск поддержит республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс

 Илон Маск поддержит республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс

Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

 Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

Силы CENTCOM завершили серию ударов по Ирану

 Силы CENTCOM завершили серию ударов по Ирану

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Новой Зеландии

 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Новой Зеландии

Глава CENTCOM представил Трампу план двухнедельной операции против Ирана

 Глава CENTCOM представил Трампу план двухнедельной операции против Ирана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10829 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3398 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов