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Армения не собирается прекращать диалог с Россией по ограничениям экспорта

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Армения продолжит обсуждения с Россией, чтобы решить проблему с ограничением экспорта армянской продукции на российский рынок, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы не собираемся прекращать диалог и партнерские обсуждения. Это станет самым неверным путем, и мы не пойдем по этому пути", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов в четверг.

По его словам, многие считают создавшуюся ситуацию кризисом. "Я оцениваю это как возможность. Это возможность реально диверсифицировать нашу экономику, развить ее, привести в соответствие со стандартами", - отметил Пашинян.

27 июля Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону проблемы в экономических отношениях. По сообщению пресс-службы армянского правительства, Пашинян подчеркнул, что "ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и положениям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры для решения этих вопросов".

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Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, с 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению ведомства, Армении с 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ. С 27 июля Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Армении.

Активное сближение Еревана с Евросоюзом и обсуждение вопроса о возможном вступлении Армении в будущем в состав ЕС вызвало негативную реакцию Москвы. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, никто не пытается исключить Армению из ЕАЭС, но Ереван должен определиться с выбором: Евразийский экономический союз или ЕС, и чем скорее, тем лучше. При этом, если Армения примет решение войти в ЕС, преференции Еревана, по словам Оверчука, будут потеряны, возникнут таможенные пошлины, изменятся и цены на газ.

Пашинян, комментируя ситуацию, отмечал, что Армения не ставит перед собой задачи по выходу из ЕАЭС и пока не готова быть членом Евросоюза. Целью страны, по его мнению, является реформа и адаптация к стандартам ЕС.

Армения Никол Пашинян РФ
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