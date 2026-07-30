Трое военных КСИР погибли в результате недавних ударов США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В результате ночных ударов США по северо-западной иранской провинции Зенджан погибли три бойца Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает в четверг "Тасним".

"Три храбрых и доблестных воина корпуса КСИР "Ансар аль-Махди" в Зенджане - Махмуд Малайбари, Мохаммад Реза Чараги и Джамаль Амири - приняли мученическую смерть, защищая границы и народ Ирана", - приводит агентство заявление представителя "Ансар аль-Махди".

Ранее в четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) объявило о нанесении серии мощных ударов по Ирану в ответ на вчерашнюю попытку ракетного нападения на американские войска.