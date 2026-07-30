Поиск

Йемен призвал создать коалиции для защиты свободы судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД признанного на международном уровне правительства Йемена Мустафа Ахмед Номан призвал сформировать региональную и международную коалиции, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе, сообщает в четверг The National.

"Баб-эль-Мандебский пролив находится в территориальных водах Йемена, и для того, чтобы обеспечить в проливе безопасное судоходство, необходимо создать коалицию", - приводит издание его слова.

В миреХуситы заявили об атаке на саудовский танкерЧитать подробнее

Он отметил, что хуситы не обладают достаточным военно-морским потенциалом для того, чтобы установить полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, однако они все еще могут угрожать судоходству с помощью беспилотников и ракет.

Кроме того, Номан подчеркнул, что хуситы, угрожая нарушить навигацию в проливе, тем самым копируют стратегию Ирана в регионе - в отношении Ормузского пролива.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде для саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море, а позднее объявили об ударах по объектам компании Saudi Aramco на территории королевства. Попытки Саудовской Аравии и Египта убедить хуситов свернуть военную активность пока безуспешны.

Йемен Баб-эль-Мандебский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мелания Трамп помогла воссоединить пятерых детей с семьями из РФ и Украины

 Мелания Трамп помогла воссоединить пятерых детей с семьями из РФ и Украины

Во Франции задержали 275 человек в связи с поджогами в лесах

Продажи угля на Петербургской бирже в январе-июле оказались больше, чем за весь 2025 г.

 Продажи угля на Петербургской бирже в январе-июле оказались больше, чем за весь 2025 г.

Brent подешевела до $89,8 за баррель

Украина получит от ЕС еще 3,47 млрд евро на ПВО, БПЛА, ракеты и истребители

Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

 Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

 В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

Сильные ливни в Китае привели к эвакуации более 46 тыс. человек

 Сильные ливни в Китае привели к эвакуации более 46 тыс. человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3401 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10833 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов