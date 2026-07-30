Йемен призвал создать коалиции для защиты свободы судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД признанного на международном уровне правительства Йемена Мустафа Ахмед Номан призвал сформировать региональную и международную коалиции, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе, сообщает в четверг The National.

"Баб-эль-Мандебский пролив находится в территориальных водах Йемена, и для того, чтобы обеспечить в проливе безопасное судоходство, необходимо создать коалицию", - приводит издание его слова.

Он отметил, что хуситы не обладают достаточным военно-морским потенциалом для того, чтобы установить полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, однако они все еще могут угрожать судоходству с помощью беспилотников и ракет.

Кроме того, Номан подчеркнул, что хуситы, угрожая нарушить навигацию в проливе, тем самым копируют стратегию Ирана в регионе - в отношении Ормузского пролива.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде для саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море, а позднее объявили об ударах по объектам компании Saudi Aramco на территории королевства. Попытки Саудовской Аравии и Египта убедить хуситов свернуть военную активность пока безуспешны.