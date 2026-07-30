Хуситы отвергли причастность к атакам на египетский порт Думьят

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Хуситы заявили о том, что они не причастны к атакам БПЛА накануне на порт Думьят в Египте, сообщают в четверг ближневосточные СМИ.

"Слухи о том, что Йемен атаковал судно в порту Думьят в Арабской Республике Египет, беспочвенны", - цитируют СМИ слова официального представителя хуситов.

В среду на СПГ-терминале в египетском порту во время разгрузки судов произошел взрыв; тогда местные СМИ со ссылкой на региональные службы безопасности отмечали, что он не был связан с атакой БПЛА. Однако в четверг египетские власти признали, что пожар на двух судах произошел из-за атаки дрона.

В Каире не назвали виновников инцидента и отметили, что ответственность за атаку никто на себя не взял.