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Хуситы заявили об атаке на саудовский танкер

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Хуситы во вторник заявили, что нанесли ракетный удар по танкеру, шедшему под флагом Саудовской Аравии, сообщает The National.

"Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что по танкеру NCC Ghazal, который проигнорировал предупреждающие сигналы, выпустили баллистические ракеты", - передает издание.

Он уточнил, что судно нарушало введенную хуситами блокаду портов Саудовской Аравиаи, и отметил, что в результате обстрела танкер лег на обратный курс.

Сари добавил, что хуситы продолжат обеспечивать соблюдение морской блокады королевства.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде для саудовских судов и атаковали два саудовских танкера в Красном море, а позднее объявили об ударах по объектам компании Saudi Aramco на территории королевства. Попытки Саудовской Аравии и Египта убедить хуситов свернуть военную активность пока безуспешны.

Хроника 28 февраля – 28 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Саудовская Аравия Иран Saudi Aramco Йемен
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