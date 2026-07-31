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Число перехваченных ВМС США после возобновления блокады Ирана торговых судов достигло 24

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 24 торговых судна, которые направлялись в иранские порты или выходили из них, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 30 июля силы CENTCOM перенаправили 24 коммерческих судна, вывели из строя два судна и взяли на абордаж еще два, чтобы обеспечить полное соблюдение блокады", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца силы командования, согласно его данным, перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и пропустили более чем 50 коммерческих судов, перевозивших гуманитарную помощь.

ВМС США Иран
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