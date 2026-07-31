Госдеп США выступает против продаж истребителей F-35 Турции до выполнения ею требований Конгресса

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Турция не предприняла шагов, необходимых для получения американских истребителей F-35, считают в Госдепартаменте США.

"Турция еще не выполнила эти условия", - цитирует телеканал Fox News письмо Госдепа Конгрессу США от 22 июля.

В нем уточняется, что законодательство США запрещает передачу истребителей F-35 Турции до тех пор, пока Анкара не избавится от системы противоракетной обороны С-400 российского производства или связанного с ней оборудования, не пообещает не приобретать их снова и не выполнит остальные сертификационные требования, установленные Конгрессом.

Представитель внешнеполитического ведомства сообщил Fox News, что президент США Дональд Трамп "признает стратегическую важность Турции", а его администрация призывает Анкару "решить нерешенные вопросы".

"Турция является ценным союзником по НАТО, и мы продолжаем взаимодействовать по всем аспектам наших важных и многогранных отношений", - отметил собеседник телеканала.

В конце июля министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что турецкая сторона взаимодействует с США, чтобы найти решение вопросов, связанных с поставками американских истребителей F-35.

"Наши военные и политические отношения с США развиваются в позитивном ключе, и мы ищем решения путем взаимопонимания и сотрудничества", - приводит Daily Sabah слова министра в письменных ответах на вопросы турецких парламентариев.

Ранее в июле Трамп не исключил продажу Турции американских истребителей F-35.

Вашингтон ввел санкции и исключил Турцию из программы истребителей F-35 в ответ на приобретение ею в 2019 году российской системы противоракетной обороны С-400. Конгресс США также принял закон, запрещающий любые продажи F-35 Турции до тех пор, пока Анкара владеет С-400, заявив, что российская система представляет угрозу безопасности для боевых самолетов американского производства.

Вашингтон отмечал, что С-400 несовместимы с системами НАТО, а также выражал опасения, что совместное использование С-400 и истребителей F-35 позволит России получить доступ к данным о радиолокационной малозаметности и другим секретным характеристикам истребителей.