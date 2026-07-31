В CENTCOM опровергли сообщения КСИР об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сообщения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана об уничтожении трех американских истребителей F-35 и трех других самолетов в ходе недавних ударов по авиабазе в Иордании не соответствуют действительности, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Ни один американский самолет не был уничтожен или поврежден в ходе недавних попыток иранских атак", - заявило командование. Отмечается, что в ходе иранских атак все ракеты и беспилотники были перехвачены или не достигли целевых районов.

В CENTCOM также опровергли сообщения иранских СМИ о том, что нефтяной танкер M/T Nora прорвал американскую блокаду.

"Коммерческое судно не прорвало американскую стальную стену блокады. Более 20 американских военных кораблей, сотни самолетов и тысячи военнослужащих сохраняют бдительность и продолжают в полной мере обеспечивать соблюдение блокады", - указали американские военные.

Кроме того, комментируя предупреждение КСИР, что свободные и открытые маршруты через Ормузский пролив опасны для коммерческих судов, в CENTCOM заявили: "Непосредственная опасность для коммерческих судов и их гражданских экипажей заключается в словесных угрозах и попытках нападений со стороны КСИР".