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В Иране заявили, что США заплатят за смерть мирных жителей Ирана

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон каждый день совершает преступления в отношении мирных жителей Ирана, США придется заплатить за это, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"Соединенные Штаты каждый день совершают новые преступления; террористическое нападение на жилые дома мирных жителей на острове Кешм является продолжением зверств в Минабе и Ламерде", - написал Галибаф в соцсети X.

По его словам, США "привыкли компенсировать удары, которые они получают на поле боя, проливая кровь невинных".

"Они заплатят за это", - добавил Галибаф.

По сообщениям иранских государственных СМИ, американским ударам в ночь на четверг подверглись города Абадан и Казерун на юго-западе Ирана, Бушер на побережье Персидского залива, а также порт Бендер-Аббас и острова Абу-Муса, Киш и Кешм в Ормузском проливе.

В результате ударов в городе Кешм, по данным иранских СМИ, погибли три человека.

По меньшей мере 170 человек погибли в результате американо-израильского авиаудара по начальной школе в городе Минаб на юге Ирана в первый день конфликта.

В тот день также был нанесен удар по спортивному залу в городе Ламерд на юго-западе Ирана, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека.

Хроника 28 февраля – 31 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Персидский залив
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