Трамп не уверен в передаче Киеву лицензии на производство ракет для Patriot

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, выдадут ли Штаты Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

"Мы рассматриваем этот вопрос", - сказал Трамп в интервью Financial Times.

Он добавил, что это "очень необычное оружие" и нужно быть осторожным с тем, кому США "выдают лицензии".

"Мы не раздаем лицензии на такую технику", - отметил Трамп.

Президент США заявил, что его внимание сосредоточено на прекращении российско-украинского конфликта.

Он подтвердил, что два его посланника Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в ближайшие дни совершат свой первый визит на Украину.