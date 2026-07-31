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Трамп не уверен в передаче Киеву лицензии на производство ракет для Patriot

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, выдадут ли Штаты Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

"Мы рассматриваем этот вопрос", - сказал Трамп в интервью Financial Times.

Он добавил, что это "очень необычное оружие" и нужно быть осторожным с тем, кому США "выдают лицензии".

"Мы не раздаем лицензии на такую технику", - отметил Трамп.

Президент США заявил, что его внимание сосредоточено на прекращении российско-украинского конфликта.

Он подтвердил, что два его посланника Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в ближайшие дни совершат свой первый визит на Украину.

Дональд Трамп Джаред Кушнер Patriot США
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