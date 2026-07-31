Поиск

США расширят выдачу памятных паспортов с изображением президента Трампа

США расширят выдачу памятных паспортов с изображением президента Трампа
Американский паспорт ограниченной серии с изображением президента Дональда Трампа
Фото: Al Drago/Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американцы, проживающие за пределами столицы, в ближайшее время смогут оформить лимитированную серию паспортов США с изображением президента Дональда Трампа, приуроченную к 250-летию страны, пишет AP.

В миреГосдеп готовит памятные паспорта с изображением Трампа к 250-летию СШАГосдеп готовит памятные паспорта с изображением Трампа к 250-летию СШАЧитать подробнее

В Госдепартаменте уточнили, что 27 паспортных столов по всей стране начнут выдавать специальные документы в августе. Ранее они были доступны только в офисе в Вашингтоне для заявителей, подающих документы лично.

Трамп стал первым действующим президентом, изображенным в американском паспорте. Его портрет размещен на внутренней странице поверх золотого факсимиле подписи. Обложка также выполнена в измененном дизайне - надпись United States of America перенесена наверх, Passport - вниз, обе в золотом тиснении. На задней обложке нанесен золотой флаг с числом 250, окруженным звездами.

Госдепартамент сообщил, что в связи с высоким спросом дополнительно выпущено 250 тыс. экземпляров памятных паспортов, получивших название Patriot Passport.

Специальные однодневные мероприятия по приему заявлений пройдут с 8 августа в паспортных офисах в Сентенниале (Колорадо), Чикаго, Далласе, Детройте, Новом Орлеане, Нью‑Йорке и Стэмфорде (Коннектикут). В течение месяца список будет расширен. Подать заявление на памятный паспорт можно только лично и только в указанные даты; оформление обычных паспортов будет проводиться в другие дни.

В действующих паспортах США изображены лишь президенты, высеченные на горе Рашмор, а также Статуя Свободы, Колокол Свободы, Зал независимости и природные ландшафты. Внутри приведены цитаты Мартина Лютера Кинга и нескольких президентов.

США Вашингтон Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Netflix получил иск на $105 млн из-за утраты копии фильма с Кейджем

 Netflix получил иск на $105 млн из-за утраты копии фильма с Кейджем

Совет мира подтвердил, что ХАМАС согласовал план по отказу от оружия

США расширят выдачу памятных паспортов с изображением президента Трампа

 США расширят выдачу памятных паспортов с изображением президента Трампа

Трамп не уверен в передаче Киеву лицензии на производство ракет для Patriot

Госдеп США выступает против продаж истребителей F-35 Турции до выполнения ею требований Конгресса

 Госдеп США выступает против продаж истребителей F-35 Турции до выполнения ею требований Конгресса

Трамп заявил о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС

США ввели санкции против российской компании за связь с иранской Mahan Air

Топливо в Севастополе в пятницу будут продавать по QR-кодам и свободно

 Топливо в Севастополе в пятницу будут продавать по QR-кодам и свободно

Мелания Трамп помогла воссоединить пятерых детей с семьями из РФ и Украины

 Мелания Трамп помогла воссоединить пятерых детей с семьями из РФ и Украины

Во Франции задержали 275 человек в связи с поджогами в лесах
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10836 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3404 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов