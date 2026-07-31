США расширят выдачу памятных паспортов с изображением президента Трампа

Американский паспорт ограниченной серии с изображением президента Дональда Трампа Фото: Al Drago/Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американцы, проживающие за пределами столицы, в ближайшее время смогут оформить лимитированную серию паспортов США с изображением президента Дональда Трампа, приуроченную к 250-летию страны, пишет AP.

В Госдепартаменте уточнили, что 27 паспортных столов по всей стране начнут выдавать специальные документы в августе. Ранее они были доступны только в офисе в Вашингтоне для заявителей, подающих документы лично.

Трамп стал первым действующим президентом, изображенным в американском паспорте. Его портрет размещен на внутренней странице поверх золотого факсимиле подписи. Обложка также выполнена в измененном дизайне - надпись United States of America перенесена наверх, Passport - вниз, обе в золотом тиснении. На задней обложке нанесен золотой флаг с числом 250, окруженным звездами.

Госдепартамент сообщил, что в связи с высоким спросом дополнительно выпущено 250 тыс. экземпляров памятных паспортов, получивших название Patriot Passport.

Специальные однодневные мероприятия по приему заявлений пройдут с 8 августа в паспортных офисах в Сентенниале (Колорадо), Чикаго, Далласе, Детройте, Новом Орлеане, Нью‑Йорке и Стэмфорде (Коннектикут). В течение месяца список будет расширен. Подать заявление на памятный паспорт можно только лично и только в указанные даты; оформление обычных паспортов будет проводиться в другие дни.

В действующих паспортах США изображены лишь президенты, высеченные на горе Рашмор, а также Статуя Свободы, Колокол Свободы, Зал независимости и природные ландшафты. Внутри приведены цитаты Мартина Лютера Кинга и нескольких президентов.