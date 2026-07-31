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Совет мира подтвердил, что ХАМАС согласовал план по отказу от оружия

Палестинское движение откажется от разоружения, если Израиль не исполнит свои обязательства

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Совет мира подтвердил, что палестинское движение ХАМАС согласовало план по выводу из эксплуатации своего оружия в целях соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа.

"Впервые ХАМАС официально принял на себя обязательства по осуществлению действенного плана по отказу от всего своего оружия, за которым последует уход Израиля из сектора Газа", - говорится в заявлении подконтрольного США Совета мира, опубликованном в соцсети X.

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Отмечается, что теперь все внимание направлено на реализацию плана.

"Впереди нас ждет восстановленная Газа, управляемая палестинцами и живущая в мире с Израилем, а также политические перспективы значимого урегулирования израильско-палестинского конфликта", - добавляет верховный представитель Совета мира Николай Младенов в своем заявлении в соцсети X.

Тем временем член делегации ХАМАС на переговорах Гази Хамад сообщил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что движение не станет выполнять достигнутое соглашение в случае проволочек со стороны Израиля.

"ХАМАС не выполнит ни одного пункта мирного соглашения с Газой, если израильские оккупационные силы не выполнят свои обязательства по соглашению", - сказал он.

По его словам, вопросом разоружения будет руководить национальный комитет по управлению Газой.

"ХАМАС остается непоколебимым в своих национальных целях, которые заключаются в сохранении прав палестинского народа", - отметил Хамад.

В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник заявил в ходе брифинга, что президент США Дональд Трамп будет "очень разочарован", если Израиль не позволит реализовать его план из 20 пунктов по восстановлению Газы.

"Мы не просим Израиль делать что-либо, что не входит в план из 20 пунктов, о котором они договорились изначально, и поэтому мы уверены, что они будут придерживаться его. Если они этого не сделают, президент Трамп будет очень, очень разочарован", - заявил чиновник.

Он добавил, что в США верят, что Израиль будет выполнять условия сделки.

"Они (Израиль - ИФ) очень скептически относятся к тому, что ХАМАС разоружится... Но ХАМАС действительно заключил сделку... и ХАМАС добился своего, вывезя тела и заложников, поэтому наше намерение состоит в том, чтобы заставить Израиль также выполнить свои обязательства и убедиться, что мы можем быть честным посредником", - сказал чиновник.

Между тем портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщает, что ХАМАС согласился с условиями сделки после нескольких месяцев переговоров с посредниками - Катаром, Турцией и Египтом.

По их данным, ключевой фигурой был глава египетской разведки Хасан Рашад, который принимал переговоры и имеет тесные отношения с политическим лидером ХАМАС Халилом аль-Хайей.

При этом, по данным портала, Иран подталкивал ХАМАС в противоположном направлении.

Высокопоставленный представитель США заявил Axios, что Тегеран пытался убедить ХАМАС отказаться от соглашения, но группировка не последовала его совету.

Ожидается, что реализация плана разоружения начнется в ближайшие недели, сообщил высокопоставленный американский чиновник.

Дональд Трамп Израиль ХАМАС
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