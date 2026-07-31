Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Перу у границы с Бразилией

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в Перу в 35 км восточнее города Пукальпа, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 03:59 мск в пятницу, находился примерно в 70 км от границы с Бразилией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "интенсивное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 154,4 км.