Уолл-стрит выросла в четверг вслед за акциями Microsoft

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги в четверг, инвесторы оценивали статданные и корпоративные финрезультаты, а также итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В среду американский ЦБ сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75%, решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков. При этом за сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали девять из 12 членов FOMC, а трое выступили за её немедленное повышение на 25 базисных пунктов.

Председатель ФРС Кевин Уорш в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что регулятор намерен обеспечить ценовую стабильность и будет "действовать без колебаний" для достижения этой цели. Трейдеры оценивают вероятность подъема ставки на сентябрьском заседании примерно в 63%, по данным FedWatch.

Тем временем в четверг стало известно, что экономика США во втором квартале увеличилась на 1,5% в пересчете на годовые темпы. Рост замедлился по сравнению с первым кварталом, когда он составил 2,1%. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение прежних темпов роста ВВП во втором квартале.

Доходы населения США в июне увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста обоих показателей на 0,3%.

Индекс PCE Core, ключевой для Федрезерва показатель инфляции, в прошлом месяце вырос на 0,1% за месяц и на 3,3% за год (+0,3% и +3,4% в мае).

Число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 197 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ждали роста до 200 тыс.

Акции Microsoft Corp. взлетели на 15,5%, максимальными темпами с 2008 года. Американский софтверный гигант увеличил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 31%, выручку - на 18%, в частности, благодаря уверенному росту в сегменте облачных сервисов.

Тем временем цена бумаг Qualcomm Inc. снизилась на 2,6%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи в прошлом квартале сократил чистую прибыль на 25% на фоне возросших издержек, а его выручка снизилась на 4%.

Котировки акций Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) упали на 8%. Компания увеличила выручку во втором квартале на 28%, при этом чистая прибыль компании уменьшилась на 14%, оказавшись существенно хуже прогнозов рынка.

Капитализация Starbucks Corp. выросла на 1,6%. Владелец крупнейшей в мире сети кофеен увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2026 финансового года почти вдвое.

Американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. во втором квартале нарастил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка - чуть хуже. Акции компании подорожали на 3,4%.

Цена акций Mastercard Inc. повысилась на 2,5%. Оператор одной из крупнейших в мире платежных систем увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2026 года, причем скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка.

Рыночная стоимость Altria Group упала на 9,3%. Одна из крупнейших табачных компаний мира во втором квартале сократила чистую прибыль, при этом скорректированный показатель оказался хуже ожиданий аналитиков.

Котировки акций Robinhood Markets снизились на 3,6%, хотя оператор популярной платформы для торговли на фондовом и криптовалютном рынках в прошлом квартале увеличил чистую прибыль на 48%, до $573 млн. Скорректированная прибыль составила 48 центов на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных LSEG аналитиков на уровне 44 центов на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 1,19% и составил 52208,06 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,66% - до 7437,63 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,78% и завершил торги на уровне 25122,18 пункта.