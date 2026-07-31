Силы самообороны Японии впервые провели пуск крылатой ракеты "Томагавк" со своего корабля

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Морские силы самообороны Японии впервые провели боевой пуск американской крылатой ракеты Tomahawk со своего военного корабля, сообщило японское министерство обороны.

Ракета, имеющая дальность действия 1,6 тыс. км, была запущена с эсминца управляемого ракетного оружия (УРО) "Тёкай" в среду в Тихом океане вблизи американского побережья при поддержке ВМС США.

По сообщению японского оборонного ведомства, "испытание подтвердило новые возможности эсминца и квалификацию его экипажа".

В ВМС США отметили, что проведенное вблизи побережья Калифорнии боевое испытание крылатой ракеты Tomahawk было успешным.

"Наша программа Зарубежных военных продаж (FMS) способствует укреплению регионального сдерживания и американо-японского альянса", - заявили в американском флоте.