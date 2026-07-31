Израиль отказывается отводить войска в секторе Газа без полного разоружения ХАМАС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Израиль отказывается отводить войска в секторе Газа без полного разоружения движения ХАМАС, власти не устраивают предложения Совета мира по разоружению этого движения, сообщает в пятницу The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

"В ответ на различные заявления этим утром о политическом прогрессе по сектору Газа, Израиль вновь подчеркивает, что не отведет войска с "желтой линии" (граница контроля израильских военных) без полного разоружения ХАМАС", - передает издание.

"Чиновник в четверг сделал заявление, которое явным образом отвергает предложение Совета мира по разоружению, подчеркнув, что оно не соответствует израильским требованиям по полному разоружению ХАМАС, которое, по словам чиновника, является предварительным условием для вывода израильских войск", - сообщает издание.

Однако какие именно положения плана по постепенному разоружению ХАМАС вызывают у Израиля возражения, чиновник не уточнил.

Между тем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пока не сделал официального заявления по поводу плана, уточняет газета.

В свою очередь, член делегации ХАМАС на прошедших переговорах Гази Хамад сообщил в интервью телеканалу Al Jazeera, что движение не станет выполнять достигнутое соглашение в случае проволочек со стороны Израиля. По его словам, вопросом разоружения будет руководить национальный комитет по управлению Газой.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что достигнуто соглашение о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. По словам американского лидера, по завершении разоружения ХАМАС израильские войска будут выведены, а "международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей". Совет мира подтвердил, что палестинское движение ХАМАС согласовало план по выводу из эксплуатации своего оружия в целях соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа.

В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник заявил в ходе брифинга, что президент США Дональд Трамп будет "очень разочарован", если Израиль не позволит реализовать его план из 20 пунктов по восстановлению Газы.

К данному моменту, по данным издания, израильские военные нарастили контроль с 53% до более чем 60% территорий в секторе Газа.