Каллас обусловила возможный успех соглашения о разоружении ХАМАС с выполнением всех условий

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас приветствовала в пятницу соглашение о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа.

"План по разоружению ХАМАС в Газе, если он будет полностью реализован, станет конструктивным шагом к миру", - написала высокий представитель ЕС по иностранным делам в соцсети X.

По ее словам, для реализации этого плана "многое должно совпасть".

"Успех зависит от полной приверженности всех сторон. Проверка соблюдения ХАМАС условий соглашения станет серьезной проблемой. В конечном итоге Израилю потребуется вывести войска из Газы", - говорится в сообщении Каллас.

Она заверила в готовности ЕС поддерживать следующие шаги по урегулированию, включая начало исполнения полномочий Национального комитета по управлению Газой и Международных сил стабилизации.

"Наши две миссии ЕС на местах играют важную роль в поддержке усилий по государственному строительству Палестины", - считает глава европейской дипломатии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о достигнутом соглашении о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа.

"Сегодня Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в Газе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что это "важный шаг на пути к прочному миру и безопасности".

"Это соглашение является важным шагом на пути к тому, чтобы Газой, наконец, управляло новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с Советом мира, чтобы помочь палестинскому народу", - добавил Трамп.

Он поблагодарил за усилия посредников - Египет, Катар и Турцию, а также свою команду, которая "сделала возможным этот исторический прорыв".