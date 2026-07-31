Директор "Мульти Транспорта" оппозиционера Царукяна помещён под домашний арест в Армении

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Артур Даллакян, директор принадлежащего арестованному главе оппозиционной партии "Процветающая Армения" бизнесмену Гагику Царукяну предприятия "Мульти Транспорт", помещён под домашний арест.

"Возбуждено уголовное дело по обвинению в неуплате налогов в особо крупных размерах. В отношении Артура Даллакяна избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - заявили в Следственном комитете Армении армянским СМИ.

В пятницу Генпрокуратура сообщила, что принадлежащий Царукяну коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат" (производит продукцию под брендом "Ной") передан в управление государства.

16 июля в управление государства передан принадлежащий бизнесмену завод "Араратцемент".

Принадлежащий Царукяну спортивно-оздоровительный комплекс "Мульти Велнесс" передан городу Ереван и переименован в "Ереван Велнесс Центр". Его же торговый комплекс "Ариндж Молл" опломбирован сотрудниками Комитета госдоходов.

7 июля суд в Ереване принял решение о двухмесячном аресте Царукяна. Следственный комитет подозревает группу лиц под его руководством в совершении в 2022-2024 гг. крупномасштабных мошенничеств и отмывании денег в особо крупных размерах - похищении более $22 млн у граждан Ирана, с которыми основали ряд компаний по импорту в Армению транспортных средств, техники, топлива.

Царукян заявил о сфабрикованном уголовном деле против него, назвав его "надуманным", и о краже голосов на выборах в парламент.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Царукян, а также другие лидеры оппозиционных сил "должны сидеть в тюрьме", обвинял их в раздаче "предвыборных взяток" на парламентских выборах 7 июня.