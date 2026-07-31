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Директор "Мульти Транспорта" оппозиционера Царукяна помещён под домашний арест в Армении

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Артур Даллакян, директор принадлежащего арестованному главе оппозиционной партии "Процветающая Армения" бизнесмену Гагику Царукяну предприятия "Мульти Транспорт", помещён под домашний арест.

ЭкономикаСуд передал под управление Армении коньячный завод "Арарат" Гагика ЦарукянаЧитать подробнее

"Возбуждено уголовное дело по обвинению в неуплате налогов в особо крупных размерах. В отношении Артура Даллакяна избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - заявили в Следственном комитете Армении армянским СМИ.

В пятницу Генпрокуратура сообщила, что принадлежащий Царукяну коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат" (производит продукцию под брендом "Ной") передан в управление государства.

16 июля в управление государства передан принадлежащий бизнесмену завод "Араратцемент".

Принадлежащий Царукяну спортивно-оздоровительный комплекс "Мульти Велнесс" передан городу Ереван и переименован в "Ереван Велнесс Центр". Его же торговый комплекс "Ариндж Молл" опломбирован сотрудниками Комитета госдоходов.

7 июля суд в Ереване принял решение о двухмесячном аресте Царукяна. Следственный комитет подозревает группу лиц под его руководством в совершении в 2022-2024 гг. крупномасштабных мошенничеств и отмывании денег в особо крупных размерах - похищении более $22 млн у граждан Ирана, с которыми основали ряд компаний по импорту в Армению транспортных средств, техники, топлива.

Царукян заявил о сфабрикованном уголовном деле против него, назвав его "надуманным", и о краже голосов на выборах в парламент.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Царукян, а также другие лидеры оппозиционных сил "должны сидеть в тюрьме", обвинял их в раздаче "предвыборных взяток" на парламентских выборах 7 июня.

Армения Процветающая Армения Мульти Транспорт Гагик Царукян
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