Трамп заявил, что военные возможности Ирана почти на нуле

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил в Кэмп-Дэвиде, что США хотят одержать победу над Ираном и не откажутся от своей нынешней тактики.

"Мы просто хотим победить. У нас дела идут хорошо", - сказал он в ответ на вопрос, не желают ли США пойти на новое перемирие с Ираном и дать шанс дипломатии.

При этом Трамп повторил, что военные возможности Ирана - фактически на нуле. Он добавил, что Иран не должен получить ядерное оружие, и если бы Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе продолжал бы действовать, это привело бы к разрушению Израиля и значительной части Ближнего Востока.