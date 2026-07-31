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Трамп считает, что и РФ, и Украина должны будут пойти на уступки для урегулирования конфликта

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что и России, и Украине придется пойти на компромиссы для решения кризиса.

"Я думаю, президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить соглашение; я думаю, президент России Владимир Путин хочет заключить соглашение", - сказал он журналистам в Кэмп-Дэвиде.

"Никто не хочет уступок. Но им обоим придется пойти на уступки для соглашения", - продолжил он.

По словам Трампа, ранее он думал, что урегулировать украинский кризис будет проще, чем оказалось в реальности.

Владимир Путин Владимир Зеленский Дональд Трамп США Украина
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