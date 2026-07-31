Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер продолжают переговоры с Ираном

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотя действия Ирана вызывают у него злость, его спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат переговоры с Тегераном.

"Иранцы всегда хотят разговаривать, но они так часто нарушают свое слово", - сказал Трамп в пятницу в Кэмп-Дэвиде.

По его словам, в переговорах с Ираном участвуют Уиткофф и Кушнер, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. "Они заключат сделку", - выразил уверенность американский президент.

При этом он пообещал, что Штаты продолжат сильные удары по Ирану. "В какой-то момент они скажут: "Мы больше не можем этого выдерживать", - заверил Трамп.