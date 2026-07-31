В Минске опровергли сообщения о закрытии границы с Латвией

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии опровергли появившуюся в латвийских СМИ информацию о якобы закрытии границы с Латвией.

"ГПК Белоруссии не подтверждает информацию о закрытии границы с Латвией", - сказал официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, которого цитирует госагентство БелТА.

Ранее в латвийских СМИ и соцсетях со ссылкой на министра внутренних дел Латвии Яниса Домбраву и представителей Государственной погранохраны сообщалось о закрытии границы с Белоруссией. Причиной назывался некий сбой информационных систем.