ЕС выразил солидарность с Египтом в связи с атакой на суда в порту Думьят

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз в связи с атакой беспилотников на два судна в египетском порту Думьят осуждает этот акт агрессии против Египта как серьезную угрозу региональной стабильности и морской безопасности, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Европейский союз выражает солидарность с Арабской Республикой Египет в связи с атакой беспилотников на два судна в египетском порту Думьят (...). Он подтверждает необходимость соблюдения международного права, свободы и безопасности судоходства", - говорится в опубликованном вечером в пятницу заявлении.

В нем отмечается, что ЕС готов поддержать усилия, направленные на деэскалацию, и подтверждает свою приверженность сотрудничеству с региональными партнерами для обеспечения стабильности в Средиземноморье и на Ближнем Востоке в целом.

"В этом контексте ЕС напоминает о своем давнем партнерстве с Египтом и подтверждает свою решимость работать вместе для укрепления коллективной безопасности", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

Газета The National со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщила 29 июля, что от пожара, вспыхнувшего в порту Думьят в Египте, повреждения получили два судна.

По данным издания, повреждены танкер-накопитель, а также плавучая регазификационная установка.

The New York Times сообщила 30 июля, что представители Ирана заявили, что удар накануне по порту Думьят должен был направить сигнал о том, как сильно могут пострадать поставки энергоресурсов, если Тегеран выберет вариант с ужесточением действий.

"Двое иранцев, которые попросили не называть себя из-за обсуждения вопросов безопасности, заявили: этот удар должен был продемонстрировать, что глобальное судоходство и снабжение энергоресурсами могут быть нарушены еще сильнее, если Иран решится на эскалацию", - написало издание.

Однако его собеседники не уточнили, провел ли эту атаку Иран или кто-то из его союзников.