Пентагон запросил $18,2 млрд на восполнение комплексов ПВО и других боеприпасов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Министерство войны США запрашивает у Конгресса целевое выделение $18,2 млрд для экстренного пополнения запасов современных противоракетных комплексов и других боеприпасов, израсходованных во время военных действий против Ирана, сообщает агентство Bloomberg.

Запрос является частью пакета дополнительного финансирования в размере $67 млрд для покрытия расходов на иранскую кампанию, направленного на одобрение американских законодателей.

Согласно данным агентства, запрос включает примерно $5,75 млрд на противоракетные системы THAAD, $5,57 млрд на зенитные ракетные комплексы Patriot, $1,9 млрд на противоракеты SM-6 для систем ПВО боевых кораблей, а также дополнительное финансирование для закупок крылатых ракет морского базирования Tomahawk и высокоточных оперативно тактических ракет класса "земля-земля" PrSM.