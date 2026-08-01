Трамп отдал приказ о нанесении новых ударов по Ирану, они могут начаться в эти выходные

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать новую серию ударов по Ирану, которые могут начаться уже в эти выходные и продлиться несколько дней, сообщили американские официальные лица газете The Wall Street Journal.

Трамп санкционировал новый план ударов, представленный ему в резиденции Кэмп-Дэвид, сообщили американские официальные лица. При этом они указали, что любой немедленный прогресс на дипломатическом фронте может убедить главу государства остановить запланированные удары и вернуться к переговорам. Он также может просто передумать, отметили источники.

Ранее в пятницу Трамп заявил журналистам, что планирует возобновить массированные военные удары, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров. "Мы будем наносить по ним очень сильный удар", - сказал Трамп в начале совещания с членами администрации в Кэмп-Дэвиде. "И вы знаете, в какой-то момент они скажут: "Мы просто больше не можем этого терпеть", - подчеркнул он.

"Как заявил сегодня президент Трамп на заседании кабинета, Соединенные Штаты победят, и Иран не будет обладать ядерным оружием при его правлении", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Ранее американский президент уже говорил, что одной из потенциальных целей является гора Пикакс, где Иран спрятал центрифуги, которые могут использоваться для обогащения урана.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на информированные источники сообщил, что Штаты и Израиль планируют одну из самых масштабных за последнее время бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры в Иране. Собеседники телеканала указали, что удары могут начаться в течение выходных.