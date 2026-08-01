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Нефтяной танкер подвергся удару в Ормузском проливе

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Нефтяной танкер, шедший вблизи побережья Омана, был поражен неизвестным боеприпасом, сообщило в субботу Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По его данным, танкер подвергся обстрелу в 11 морских милях (около 20 км) к северо-востоку от оманского порта Лима в районе Ормузского пролива.

Удар пришелся по машинному отделению. В результате судно потеряло управление.

UKMTO сообщило, что региональные силы береговой охраны были проинформированы, и власти проводят расследование инцидента.

О жертвах не сообщается. UKMTO рекомендовало судам в этом районе соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

Оман Ормузский пролив танкер
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