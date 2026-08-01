Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Японии

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана у северо-восточного побережья остров Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:48 мск в субботу землетрясения находился в 95 км северо-восточнее японского города Хатинохе (префектура Аомори).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 82,3 км.