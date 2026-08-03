Президент США утверждает, что Вашингтон начал переговоры с Тегераном

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп утверждает, что заявления иранских властей об отсутствии контактов с Вашингтоном неверны, и переговоры между сторонами ведутся.

"Вне зависимости от того, хочет Иран это признавать или нет, мы действительно обсуждаем варианты решения проблемы, причиной которой они сами являются", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Президент США назвал иранские власти "двуличными".

"Они попросили о переговорах. Некоторые бы даже сказали, что они нас умоляли. Переговоры начались и продолжатся в скором времени. Иранцы же гордо заявляют, что никаких переговоров с нами они якобы не ведут", - добавил он.

Ранее Трамп говорил, что переговоры между США и Ираном начнутся в понедельник.