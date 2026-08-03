Постпред США при НАТО считает, что Вашингтон близок к сделке с Тегераном

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что Вашингтон и Тегеран сейчас ближе к заключению соглашения, чем когда бы то ни было в прошлом.

"Я думаю, мы близки к сделке, как никогда прежде", - сказал он в понедельник в эфире телеканала Fox News.

Уитакер добавил, что "все козыри остаются у Трампа". Он подчеркнул, что американский президент в настоящее время отдает предпочтение дипломатии, однако сохраняет за собой и возможность применять против Ирана силу.

В понедельник Дональд Трамп выразил мнение, что заявления иранских властей об отсутствии контактов с Вашингтоном неверны, и переговоры между сторонами ведутся. "Переговоры начались и продолжатся в скором времени", - написал он в соцсети Truth Social.