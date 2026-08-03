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Власти Израиля отказываются отводить войска от нынешних позиций в секторе Газа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Израиль не намерен отводить войска с демаркационной "желтой линии", отделяющей палестинскую часть сектора Газа от той, которую контролирует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Израиль не отведет войска с нынешней линии в секторе Газа. Власти продолжат устранять любые угрозы для граждан и военных страны", - приводит издание слова высокопоставленного израильского чиновника.

Ранее в Израиле заявляли, что предложенный Советом мира план по урегулированию ситуации в секторе Газа не соответствует израильским требованиям, и что он противоречит интересам страны в регионе. В частности, власти сообщали, что Израиль не отведет войска до полного разоружения ХАМАС.

При этом, как отмечает The Times of Israel, представители Совета мира и неназванные американские официальные лица выразили недовольство в связи с израильской позицией, так как властям страны уже несколько месяцев были известны положения плана.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение, предложенное Советом мира, предусматривает полное разоружение ХАМАС. Предполагается, что после демилитаризации движения израильские войска покинут регион, а "международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей".

При этом представители ХАМАС неоднократно подчеркивали, что не сложат оружие до тех пор, пока Израиль не покинет сектор Газа и не выполнит обязательства, которые взял на себя в рамках заключенного ранее соглашения о прекращении огня.

Израиль США ХАМАС сектор Газа
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