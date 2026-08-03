Власти Израиля усомнились в осуществимости планов разоружения ХАМАС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Израиль выражает сомнения в предложенном Советом мира по Газе плане разоружения палестинского движения ХАМАС, сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на заявление Дорона Спилмана, представителя канцелярии премьера Израиля.

"Израиль передал свои замечания и вопросы американским коллегам по предложенному рамочному соглашению. Опубликованная версия не отражает позицию Израиля", - приводит издание его слова.

Чиновник отметил, что, по данным израильской разведки, за последние восемь месяцев ХАМАС использовал режим прекращения огня для перевооружения, вербовки тысяч новых сторонников, восстановления военной инфраструктуры и подготовки к новым атакам. В связи с этим, продолжил Спилман, необходима "подлинная, проверяемая и необратимая демилитаризация ХАМАС".

"Демилитаризация означает, что ХАМАС физически сдаст свое оружие. Любые другие меры, не предусматривающие полного разоружения, оставят группировке возможность вновь угрожать Израилю", - сказал он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что созданный им Совет мира согласовал план по нормализации обстановки в секторе Газа. План предусматривает полное разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок, а также вывод израильских войск с территории Газы.

По словам американского лидера, после разоружения ХАМАС израильские войска покинут сектор Газа, а "международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей".

В ХАМАС заявили, что не сложат оружие до тех пор, пока Израиль не покинет сектор Газа и не выполнит обязательства, которые взял на себя в рамках заключенного ранее соглашения о прекращении огня.

Согласно плану, ХАМАС должен сдать тяжелые вооружения правительству палестинских технократов, оружие будет храниться в анклаве. Жителям сектора разрешат оставить при себе личное оружие при получении лицензии новых властей. При этом управление Газой будут осуществлять по принципам "одна власть, один закон, одна вооруженная сила".