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Власти Израиля усомнились в осуществимости планов разоружения ХАМАС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Израиль выражает сомнения в предложенном Советом мира по Газе плане разоружения палестинского движения ХАМАС, сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на заявление Дорона Спилмана, представителя канцелярии премьера Израиля.

"Израиль передал свои замечания и вопросы американским коллегам по предложенному рамочному соглашению. Опубликованная версия не отражает позицию Израиля", - приводит издание его слова.

Чиновник отметил, что, по данным израильской разведки, за последние восемь месяцев ХАМАС использовал режим прекращения огня для перевооружения, вербовки тысяч новых сторонников, восстановления военной инфраструктуры и подготовки к новым атакам. В связи с этим, продолжил Спилман, необходима "подлинная, проверяемая и необратимая демилитаризация ХАМАС".

"Демилитаризация означает, что ХАМАС физически сдаст свое оружие. Любые другие меры, не предусматривающие полного разоружения, оставят группировке возможность вновь угрожать Израилю", - сказал он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что созданный им Совет мира согласовал план по нормализации обстановки в секторе Газа. План предусматривает полное разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок, а также вывод израильских войск с территории Газы.

По словам американского лидера, после разоружения ХАМАС израильские войска покинут сектор Газа, а "международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей".

В ХАМАС заявили, что не сложат оружие до тех пор, пока Израиль не покинет сектор Газа и не выполнит обязательства, которые взял на себя в рамках заключенного ранее соглашения о прекращении огня.

Согласно плану, ХАМАС должен сдать тяжелые вооружения правительству палестинских технократов, оружие будет храниться в анклаве. Жителям сектора разрешат оставить при себе личное оружие при получении лицензии новых властей. При этом управление Газой будут осуществлять по принципам "одна власть, один закон, одна вооруженная сила".

Израиль ХАМАС США сектор Газа
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