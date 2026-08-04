США перехватили за сутки около 10 торговых судов в рамках блокады Ирана

С момента возобновления морской блокады перехвачено 44 торговых судна

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 44 связанных с этой страной торговых судна, которые направлялись в ее порты или выходили из них, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Еще сутки назад количество перехваченных торговых судов составляло 35.

"Силы CENTCOM перенаправили 44 коммерческих судна, вывели из строя два и провели досмотр еще двух судов", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца силы командования, согласно его данным, перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.