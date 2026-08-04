Поиск

США перехватили за сутки около 10 торговых судов в рамках блокады Ирана

С момента возобновления морской блокады перехвачено 44 торговых судна

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 44 связанных с этой страной торговых судна, которые направлялись в ее порты или выходили из них, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В миреТрамп заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход через ОрмузЧитать подробнее

Еще сутки назад количество перехваченных торговых судов составляло 35.

"Силы CENTCOM перенаправили 44 коммерческих судна, вывели из строя два и провели досмотр еще двух судов", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца силы командования, согласно его данным, перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

Хроника 28 февраля – 04 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США CENTCOM Иран морская блокада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Европе задумались об организации своей версии чемпионата мира по футболу

Трамп заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормуз

Президент США заявил о переговорах с Ираном об открытии Ормуза во вторник

 Президент США заявил о переговорах с Ираном об открытии Ормуза во вторник

Трамп назвал текущие переговоры последним шансом для Ирана на мирное урегулирование

В Абхазии образовали 35 избирательных участков для голосования на выборах в Думу

 В Абхазии образовали 35 избирательных участков для голосования на выборах в Думу

Италия ввела на месяц пограничный контроль с Испанией

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Сеуте после прорыва границы Испании остаются тысячи нелегалов

Испания пытается выявить радикалов и преступников среди проникших в Сеуту нелегалов

 Испания пытается выявить радикалов и преступников среди проникших в Сеуту нелегалов

Таиланд усилит меры безопасности на курортах после убийства двух россиян

 Таиланд усилит меры безопасности на курортах после убийства двух россиян
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3439 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10895 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов