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Северная Корея осудила военные учения RIMPAC как "репетицию войны"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Северная Корея во вторник осудила недавние военно-морские учения RIMPAC под руководством США как "репетицию войны" и пригрозила ответить "сдерживанием нового уровня".

В миреВ Тихом океане стартовали крупнейшие в мире международные военно-морские учения RIMPACЧитать подробнее

"Еще более усиливается угроза со стороны "триединства" США, Японии и РК (Республики Корея - ИФ), которые, откровенно игнорируя озабоченность региональных стран по поводу безопасности, пытаются обеспечить военный перевес непрестанным укреплением способности к ведению объединенной войны", - говорится в статье, опубликованной ЦТАК.

Отмечается, что Южная Корея на этот раз впервые выполняла роль командующего объединенными военно-морскими частями, а Япония - роль заместителя командующего.

В статье приводится заявление заместителя командующего Тихоокеанским флотом США, который сказал, что "командная роль РК и Японии является не символичной, а нацеленной на ведение практической операции".

"Его слова подтверждают, что крупнейшие в мире морские военные учения RIMPAC на самом деле являются репетицией агрессивной войны во главе с США, Японией и РК", - заявили в КНДР.

По мнению Пхеньяна, угроза со стороны "триединства" США, Японии и Южной Кореи становится "новым кризисом для безопасности АТР".

"Отвечать на новый уровень угрозы новым уровнем сдерживающих сил - это постоянный способ нашего государства для контроля над ситуацией и кризисом", - подчеркнули в Северной Корее.

Крупнейшие в мире международные военно-морские учения RIMPAC 2026 проходили с 24 июня по 31 июля под командованием ВМС США на просторах Тихого океана в районе Гавайских островов.

КНДР Южная Корея Япония США RIMPAC
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