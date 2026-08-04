Грузовое судно загорелось после обстрела в Ормузском проливе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Балкер Minoan ⁠Pioneer под флагом Либерии во вторник подвергся атаке в Ормузском проливе вблизи берегов Омана, сообщает издание The National.

По данным газеты, в судно попал неизвестный снаряд. Экипаж покинул судно, один моряк пропал без вести.

В свою очередь агентство в сфере морской безопасности Vanguard проинформировало, что, по предварительным данным, снаряд попал в машинное отделение, после чего начался пожар. По информации Vanguard, экипаж борется с огнем и запрашивает помощь.