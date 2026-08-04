В Тегеране предупредили США о проблемах в случае продления блокады портов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - США ждут крупные проблемы, если американские военные не снимут блокаду с иранских портов, написал в соцсети Х военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

"Если блокада продолжится, американские корабли и войска столкнутся с серьезными рисками, с потерями. США нужно изменить свое поведение, иного мы не потерпим", - заявил он.

По его словам, Тегеран никогда не позволит открыть "второй коридор" для судоходства в Ормузском проливе, не согласованный с ним.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке сообщило, что американские ВМС с момента возобновления блокады перехватили уже 44 связанных с этой страной торговых судна, которые направлялись в ее порт или выходили из него.