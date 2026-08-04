Гомель исключили из списка городов, загрязненных радиацией после аварии в Чернобыле

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии исключило Гомель и несколько других городов из списка территорий, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Постановление правительства об обновлении перечня населенных пунктов в зонах радиоактивного загрязнения подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства.

"Анализ результатов проведенной в 2021-2025 годах Минприроды и Минздравом работы по обследованию загрязненных территорий с отбором проб почвы и оценке дозовых нагрузок на население показал значительное улучшение обстановки в отдельных населенных пунктах, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях", - говорится в сообщении.

Из перечня исключены города Гомель, Лунинец, Ивье, городской поселок Лельчицы и еще 173 населенных пункта. В перечне остались 1845 населенных пунктов, в которых проживают 364,2 тысячи человек, и 33 объекта.

Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года, а некоторые льготы для проживающих на загрязненных территориях жителей продолжат действовать до июня 2027 года.