Рубио заявил, что договоренности по открытию Ормузского пролива еще нет

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США и Иран еще не достигли финальной договоренности по открытию Ормузского пролива, но ожидают ее в скором времени.

"Можно сказать, что мы достигли дальнейшего прогресса на этих переговорах, но пока что они еще не завершены. Мы надеемся, что результаты будут очень скоро", - заявил он журналистам во вторник.

Рубио отметил, что США вовлечены в переговоры между Ираном и Оманом по вопросу открытия Ормузского пролива.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность открытия Ормузского пролива уже во вторник.