В ЕК пока не видят угрозы для электроснабжения Венгрии из-за обмеления Дуная

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) внимательно следят за ситуацией с электроснабжением в придунайских странах в связи с обмелением реки, но пока не наблюдают критической ситуации, так как функционируют механизмы аварийного обмена электроэнергией, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Для Европейской комиссии сейчас самое важное - быть готовой созвать координационную группу по электроэнергии, как только в этом возникнет необходимость. На первых порах мы хотим, конечно, больше знать о ситуации в затронутых странах. При необходимости совещание группы будет проведено. В настоящий момент, с точки зрения безопасности электроснабжения, нам это не представляется необходимым", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Ей задали вопрос о перспективе созыва координационной группы по электроэнергии в связи с остановкой венгерской АЭС "Пакш" по причине засухи, что может угрожать кризисом электроснабжения.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Венгрии, но также и в Румынии, Болгарии и других странах затронутого региона. Уровень воды в Дунае, конечно, будет иметь последствия для региона, для входящих в него стран", - отметила Итконен.

Она сообщила, что Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) находится в состоянии готовности и тесно сотрудничает с национальными властями затронутых стран, работая с ними напрямую.

"Что касается атомных электростанций, они уже снабжены аварийными системами обмена электроснабжением между государствами-членами ЕС. Функционируют механизмы региональной солидарности для обмена электрическими мощностями. Это механизмы для чрезвычайных обстоятельств и координации, которые активируются, как только ситуация того потребует", - объяснила представитель ЕК.

Она заключила: "В настоящее время всё это функционирует, и мы не видим необходимости собирать координационную группу по электроэнергии, хотя мы готовы это сделать, если ситуация будет развиваться дальше. Конечно, мы следим за этим очень внимательно".

В минувшие выходные премьер Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что АЭС "Пакш" временно полностью приостановит работу из-за низкого уровня воды в Дунае.

Ранее на прошлой неделе он уже предупреждал о возможности подобного развития событий, подчеркивая, что остановку АЭС можно выполнить в безопасном режиме, угрозы для страны не будет. По его словам, работа АЭС может быть приостановлена на протяжении нескольких недель, пока уровень Дуная не восстановится до нужной отметки.

АЭС "Пакш" использует воду из реки для охлаждения реакторов, а снижение уровня воды затрудняет закачку ее достаточного количества на станцию.