Румынские военные подорвали скалу на Дунае для охлаждения Чернаводской АЭС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Военным Румынии из-за понижения уровня воды в Дунае в результате засухи пришлось провести контролируемый подрыв горной породы на одном из притоков реки, чтобы расчистить русло и усилить поступление воды, необходимой для охлаждения энергоблоков единственной в стране атомной станции - Чернаводской АЭС, передает Bloomberg.

"Мы близки к тому, что столкнуться с минимальным уровнем воды, нужным для безопасного охлаждения ядерного оборудования. Мы делаем все возможное для усиление притока воды к АЭС", - заявил и.о. министра обороны Румынии Раду Мируцэ.

Ранее администрация АЭС уже пришлось остановить один из двух действующих реакторов.

По данным агентства, военнослужащие подорвали под водой в районе коммуны Извоареле 180 кг взрывчатки, чтобы перенаправить водный поток в главное русло реки и избежать отключения последнего реактора, планируемого на срок после четверга.